Doğu Afrika açlığın pençesinde

Doğu Afrika'da kuraklığın ve iç savaşın yol açtığı gıda krizi, kıtlık ve açlık kaynaklı ölümlerin başlamasıyla yeni bir boyut kazandı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Somali, Güney Sudan, Etiyopya, Kenya, Cibuti, Sudan, Uganda ve Burundi gibi ülkelerde yaklaşık 23 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor. Gıda krizinin başlıca sebebini şiddetli kuraklık ve iç savaş oluştururken, ekonomik istikrarsızlık, yağış rejimindeki değişiklik ve göç trafiği de krizi tetikleyen etkenler arasında yer alıyor.

Bölgede hayvan ölümlerine ve hasadın düşmesine bağlı olarak oluşan gıda fiyatlarındaki artış da devam ediyor. Yaklaşık 26 yıldır ülkede süren iç savaşın neden olduğu zor koşullarda hayat mücadelesi veren Somali halkı, 2011'de on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kuraklık felaketinden sonra yeniden büyük krizle karşı karşıya kaldı.

BM, ülke nüfusunun neredeyse yarısına tekabül eden 6,2 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu belirtirken, 2,9 milyon kişinin de "acil yardıma muhtaç" olduğunu bildirdi.

Varlık içinde kıtlık yaşıyor

Zengin yeraltı kaynakları ve tarıma elverişli toprakları olmasına rağmen iç savaş sebebiyle büyük gıda krizi yaşayan Güney Sudan'da, 4,9 milyon kişi acil yardım bekliyor.

BM, çoğu çiftçi olan halkın iç savaş nedeniyle işsiz kaldığını ve tüm kaynaklarını tükettiğini kaydediyor. "İnsan kaynaklı kıtlığın" yaşandığı vurgulanan ülkenin Unity eyaletine bağlı iki bölgesinde yaklaşık 100 bin kişi yaşam savaşı veriyor.

Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Güney Sudanlılar komşu ülkelere sığınmaya da devam ediyor. Güney Sudan'dan komşu ülkelere giden mülteci sayısı 1,5 milyonu aştı.

Etiyopya'da farklı değil

Son yıllarda kuraklıkla mücadele eden Etiyopya'nın doğu ve güney bölgelerinde, 5,6 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Yardım çalışmaları için 948 milyon dolara ihtiyaç duyulan ülkede, hükümet kuraklık bölgelerine yapılan yardımları arttırdı. Geçen ay Somali, Güney Ulusları ve Halkları ve Oromo eyaletlerine tonlarca yardım malzemesi ulaştırılırken, yine aynı bölgelerde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan kişiler için 200 bin balya saman dağıtıldı.

Ülkede şu ana kadar 578 okulda eğitime ara verildi, 228 bin öğrenci kuraklık sebebiyle okullarına gidemiyor.





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