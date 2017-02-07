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Doğu Çin Denizi’nde gerilim

Çin’e ait 3 sahil güvenlik gemisi önceki gün Japonya’nın kontrol ettiği ancak Çin’in de üzerinde hak iddia ettiği Senkaku (Çin’e göre Diaoyu) takımadalarının yakınından geçti

07 Şubat 2017 Salı 16:35
Doğu Çin Denizi’nde gerilim

Japonya adaların çevresinde yaklaşık 2 saat dolaştığını söylediği gemilerin Japonya karasularını ihlal ettiğini ve bu konuda bir protestonun Tokyo’daki Çin Büyükelçiliği ve Pekin’deki Japonya Büyükelçiliği vasıtasıyla Pekin hükümetine iletildiğini duyurdu. Çin de gemilerin adaların yakınından geçtiğini doğruladı. Japonya bu yıl Çin’e ait gemilerin 4. kez Japonya karasularına izinsiz girdiğini, 2016’da ise 36 ihlal yaşandığını kaydetti. Son olayın ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Japonya ziyareti sırasında ‘ülkesinin Japonya ve hak iddia ettiği adaları savunmayı sürdüreceğine’ yönelik açıklamasından birkaç gün sonra yaşanması dikkat çekti. 

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Anahtar Kelimeler:
Doğu Çin Denizi’nde Gerilim
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