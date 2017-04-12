Doğu Guta’da 400 bin kişi tehlikede

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Doğu Guta’da mahsur kalan yaklaşık 400 bin kişinin acil insani yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti. Dujarric, bugünkü basın toplantısında, “Şam yakınlarındaki Doğu Guta bölgesinde mahsur kalan 400 bin kişinin güvenlik ve insani durumunun kötüleşmesiyle ilgili derin endişelerimiz sürüyor. Durum daha da kötüleşmeden bizim ve partnerlerimiz için bu bölgeye erişimin sağlanması büyük önem taşıyor” diye açıkladı. Sözcü, BM insani misyon için Doğu Guta’ya erişimin en son geçen yılın ekim ayında açıldığını hatırlattı. Bölgeden, siviller arasında büyük kayıplara yol açan top ve hava saldırılarıyla ilgili haberlerin gelmeye devam ettiğini kaydeden Dujarric, “Hükümet güçlerinin mart ayından bu yana Doğu Guta’ya ticari kamyonları sokmaması nedeniyle ilk ihtiyaç maddeleri, petrol ve gaz fiyatlarının aniden yükseldiği, un yokluğu yüzünden de fırınların kapandığı bildirildi” dedi. DIŞ HABERLER