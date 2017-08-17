Doğu Kudüs Yahudileştiriliyor

İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ’nin (BMGK) 242 ve 478 sayılı kanunlarına göre işgal altında sayılan Doğu Kudüs ’te yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkıyor ya da meskenlerinden tahliye ederek yerlerine Yahudi aileleri yerleştirmek suretiyle şehri adım adım Yahudileştiriyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Kudüs’ü birbirinden ayıran yolun hemen kenarında, Mescid-i Aksa’ya yürüme mesafesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail’in Yahudileştirme politikasına son dönemde maruz kalan en önemli bölge sayılıyor. Şeyh Cerrah Mahallesi’nin doğu ve batı kısmında yaşayan yaklaşık 500 nüfuslu 73 Filistinli ailenin tamamı tahliye edilme tehlikesi altında. İsrail, gaiplik yasası ve toprakların Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri bir bir evlerinden çıkarmaya zorluyor. İsrail makamları, son günlerde Şeyh Cerrah Mahallesinin batı kısmında yaşayan 6 Filistinli aileye evlerini Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla tahliye etme ihtarı göndererek, birkaç gün içinde evden çıkmalarını talep etti.

Evler yıkım tehdidiyle karşı karşıya