Doğu Ukrayna’da esrarengiz ölümler

Uzmanlar, Rusya’nın bölgedeki nüfuzunu artırmaya çalıştığı konusunda hemfikir. Vladimir Makoviç’in yıldızı yaklaşık bundan üç yıl önce parladı. 2014 Nisan'ında Rusya yanlısı ayrılıkçılar, işgal altında olan Doğu Ukrayna’daki Donetsk şehrinde "Halk Cumhuriyeti" ilan ettiklerinde, bağımsızlık bildirgesini Makoviç okudu. O zamana kadar kimsenin tanımadığı bu aksakallı adam, oluşturulan Yüksek Yönetim Konseyi’nin başkan yardımcılığına getirildi. Ancak altı ay sonra ortalıkta görünmemeye başladı. Ta ki 12 Mart 2017’deki ölüm haberinin gazetelerde yayımlanmasına kadar. Makoviç’in beyin tümörü sonucu hayatını kaybettiği yazıldı. Böylece Ukraynalı ayrılıkçıların lider kadrosundan bir kişi daha eksilmiş oldu. Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin bugün hayatta olmayan pek çok yöneticisi cinayete kurban gitti. Onlardan biri olan "Givi" lakaplı komutan Mihail Tolstih, Donetsk’teki karargâhında bir alev makinesiyle öldürüldü. Bu olaydan kısa bir süre önce de "Motorola" olarak bilinen komutan Arsen Pavlov, asansörde bombalı saldırı kurbanı oldu. Ayrılıkçılar, cinayetlerin arkasında Kiev yönetiminin olduğunu iddia etse de Ukrayna hükümeti bunu reddediyor. DIŞ HABERLER