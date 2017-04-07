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Duma’dan o anlaşmaya iptal

Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD’yle yapılan Suriye’de uçuş güvenliği anlaşmasının durdurulmasının Şayrat Üssü’ne gerçekleştirilen saldırı gibi tehditlere vaktinde karşılık verilmesini sağlayacağını söyledi

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Duma’dan o anlaşmaya iptal
Şvıtkin “Anlaşmanın durdurulması, tamamen mantıklı bir karar. Şimdi bize ‘Suriye hava sahasını koruyan füzelerimizin neden kullanılmadığı’ soruluyor.

Bu sorulara cevap veriyorum: Çünkü Rusya anlaşma çerçevesinde hareket ediyor. Artık anlaşmadan çıkmamız Suriye’deki hava üslerimize ve birimlerimize yönelik çeşitli tehditlere vaktinde karşılık vermemizi sağlayacak” dedi.

Şvıtkin ayrıca “Rusya’nın ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı ordunun güçlü olduğuna ikna olarak, bu saldırı ile durumu tersine çevirip kendilerinin de hesaba katılması gerektiğini göstermeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

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Duma’dan O Anlaşmaya Iptal
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