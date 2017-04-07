Duma’dan o anlaşmaya iptal

Şvıtkin “Anlaşmanın durdurulması, tamamen mantıklı bir karar. Şimdi bize ‘Suriye hava sahasını koruyan füzelerimizin neden kullanılmadığı’ soruluyor.



Bu sorulara cevap veriyorum: Çünkü Rusya anlaşma çerçevesinde hareket ediyor. Artık anlaşmadan çıkmamız Suriye’deki hava üslerimize ve birimlerimize yönelik çeşitli tehditlere vaktinde karşılık vermemizi sağlayacak” dedi.



Şvıtkin ayrıca “Rusya’nın ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı ordunun güçlü olduğuna ikna olarak, bu saldırı ile durumu tersine çevirip kendilerinin de hesaba katılması gerektiğini göstermeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.



DIŞ HABERLER