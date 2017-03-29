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Dün İsrail bugün ABD uyardı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye için seyahat uyarısı yaptı. Uyarı, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden bir gün önce yayınlandı.

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Dün İsrail bugün ABD uyardı!

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden bir gün önce yayınlanan uyarıda, ABD vatandaşları "Türkiye'de terörist grupların artan tehdidi nedeniyle" uyarılırken, güneydoğu bölgelerine gitmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Açıklamada ayrıca, ABD hükümetine bağlı çalışanların seyahat kısıtlamalarının devam ettiği, bunun güneydoğu bölgeleri ve Adana'yı kapsadığı hatırlatıldı. Türkiye'deki son terör saldırıları olan Reina saldırısı ve İnönü stadyumu yanındaki bombalı araç saldırısının hatırlatıldığı açıklamada, "Amerikan karşıtı söylemlerdeki artışın, bağımsız failleri ABD vatandaşlarına şiddet uygulamak konusunda teşvik edebileceği" de söylendi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda, Türkiye'deki terör saldırılarının, geniş katılımlı etkinliklerde, turistik bölgelerde, restoranlarda, gece kulüplerinde, ticari merkezlerde, ibadethanelerde, toplu ulaşım aktarma noktalarında ve otobüs, tren, vapur, metro gibi ulaşım araçlarında gerçekleşebileceği belirtildi.

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