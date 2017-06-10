Dünyanın en belalı yolu

Amazon Ormanları içinden geçen yolun rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) zaman zaman 4 bin 650 metreye kadar çıkıyor. Yol boyunca ürkütücü uçurumlar yer alıyor. Yol genişliği çoğu noktada 4 metreye kadar iniyor. Ayrıca yolda arabaların uçurumdan aşağıya düşmesini engelleyecek beton ya da çelik bariyer bulunmuyor.

Dahası Kasımdan Mart'a kadar devam eden yağmur mevsiminde Amazon doğasının temel özelliği olan yağmur ve sis de zaman zaman görüş mesafesini oldukça düşürüyor. Yaklaşık 80 kilometrelik Kuzey Yungas Yolu, 'Ölüm Yolu' olarak adlandırılıyor zira her yıl bu yolda meydana gelen kazalarda eskiden 200-300 arasında insan hayatını yitiriyordu!

1983 yılında bir otobüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 100'den fazla insan ölmüştü. Dünyanın dört bir köşesinden gelen çok sayıda maceraperest de, bisikletiyle bu yolu katediyor. Nedeni ise yolun dünyanın en güzel manzaralarından birini sunuyor sahip olması... 1998'den bu yana 18 bisikletçi yolda hayatını yitirdi.

Ölüm Yolu'nun en tehlikeli bölümleri 1986-2006 yılları arasında yapılan çalışmalar sonucunda köprüler, bariyerler kullanılarak ve asfaltlanarak modernize edildi. Yolun habere eşlik fotoğrafta yer alan bölümü artık araç trafiği tarafından kullanılmıyor.

Modernizasyona rağmen yolda ölümlü kazalar eksik olmuyor. Örneğin 2011'de 114 kazada 42 kişi hayatını yitirdi.

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