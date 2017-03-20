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Dünyaya İslam mührü!

Hızla çoğalan Müslümanların nüfusuyla İslam, yüzyıl sonunda dünyanın en kalabalık nüfuslu dini haline gelecek. Avrupa'nın ise yüzde 10'u Müslüman olacak.

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Dünyaya İslam mührü!

ABD merkezli araştırma şirkteti Pew Research Center'ın araştırmasına göre, dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam. Üstelik sadece Müslümanların ağırlıklı bulunduğu ülkelerde değil. Rakamlara göre 2050 yılında Avrupa'nın yüzde 10'u Müslüman olacak. 2010 ve 2050 yılları arasını kapsayan araştırmada, Müslümanların dünya çapında yüzde 73 oranında arttığı anlaşıldı.

Hristiyanlar yüzde 35 oranında artarken, Hindu nüfusunun yüzde 34 arttığı ortaya kondu.

Bu sonuçlara göre İslam, dünyada en çok nüfusu kapsayan ikinci din haline geldi. Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip dini Hristiyanlığı seçenlerin, bu yüzyılın sonunda nüfus olarak İslam'ın altında kalacağı belirtiliyor.

Peki bunun nedeni nedir? Araştırmacılar, Müslüman kadınların ortalama 3.1 çocuğa sahip olduğunu, diğer dinlerde bu rakamın 2.3 olduğunu söylüyor. Müslümanların, diğer dinin vatandaşlarına göre ortalama olarak yedi yaş daha genç olduğu belirtiliyor.

Yani İslam dinini benimseyenler hem genç nüfustan oluşuyor, hem de popülasyon olarak daha hızlı yayılım gösteriyor.

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