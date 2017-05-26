Duterte Moskova’dan eli boş dönmedi

Duterte, Filipinler'de teröristlerin tırmandırdığı gerilim nedeniyle Rusya ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönmek zorunda kalması, Rusya ile Filipinler arasında yapılan anlaşma paketinin imzalanmasına engel olmadı. İmzalanan belgelerin çoğu çerçeve anlaşma niteliği taşıyor ve aslında ileride yapılacak kontratların hukuki temelini oluşturuyor. Bugün Manila'nın gerilla savaşı için gerekli silahlara ihtiyaç duyduğu biliniyor.



İletişim sistemleriyle birlikte kullanılan hassas hafif silahlar, küçük uçaklar ve helikopterler, hücumbotlar söz konusu. Bu anlaşmalar Rusya için ‘büyük iş' anlamına gelmiyor. Aslına bakılırsa Filipinler yönetiminin, tüm silahlı kuvvetlerini modernize etmeye karşı olmamasına rağmen bu ülkenin çok zengin olmadığı ortada. Öte yandan Manila'nın tam da şu anda istediklerini temin edecek olan Moskova, yine de bu anlaşmalardan iyi bir karla çıkabilecek.



Filipinler'in Mindanao bölgesindeki Maravi kentinde olup bitenler, Müslüman nüfusa sahip güney bölgenin, Filipinler'in Katolik Hristiyanların ağırlıklı yaşadığı diğer bölgelerine karşı uzun süredir yürüttükleri mücadelenin bir parçası. Ülkede şimdiye kadar geleneksel olarak gerillalar faaliyet göstermişti, şimdi ise IŞİD'le bağlantılı en az iki grup söz konusu. Duterte'nin Moskova'dan (ve Pekin'den) istediği silahlar, önceki dostlarının ve herkesten önce ABD'nin vermeyi reddettiği silahlar.