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Duterte, Putin'den silah istedi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moskova ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den militanlara karşı mücadele için silah istedi

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Duterte, Putin'den silah istedi
ABD'den silah almayacağını söyleyen Duterte, yönünü Rusya'ya çevirdi. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, dün Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Moskova'ya, Rusya'ya dostluk ve partnerlik teklif etmeye geldiğini belirten Duterte, Filipinler'in terörle mücadele için modern silahlara ihtiyacı olduğunu ve Moskova'nın kendilerine bu silahları satmasını umduğunu ifade etti. Duterte "Ülkemizin modern silahlara ihtiyacı var.

ABD'ye bazı siparişlerimiz oldu, ancak durum çok net değil. Bu silahlara teröristlerle mücadele için ihtiyacımız var. Ülkeniz de bizim ümit vaat eden bir partner. Buraya desteğinizi almak ve dostluğumuzu sürdürmek için geldim. Ticari ilişkilerimizi ve ticaret hacmimizi geliştirmeliyiz. Putin de, iki ülke arasında elektrik mühendisliği, ulaşım altyapıları, enerji alanının yanı sıra askeri-teknik alanda iyi bir işbirliği potansiyeli olduğunu kaydetti.

Duterte'nin ziyareti çerçevesinde hazırlanan, ilişkileri geliştirmeye yönelik bir anlaşma paketinin imzalanacağını kaydeden Putin "Çalışanlarımız ve meslektaşlarımız iyi bir iş çıkardı ve anlaşmaları hazırladı. Bakanlarınız Moskova'da kalacak ve yarın bu anlaşmalar imzalanacak" ifadelerini kullandı.

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