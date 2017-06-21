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‘Emperyalizmin finoları!’

Venezüella Dışişleri Bakanı Delcy Rodriguez, ülkesinde devam eden ABD destekli kriz nedeniyle Maduro yönetimini eleştiren bir bildiri yayımlamayı tartışan OAS ülkelerine, ‘emperyalizmin finoları’ dedi

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‘Emperyalizmin finoları!’
Bakan Rodriguez, Meksika'nın Cancun kentinde yapılan zirvede bir araya gelen Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) ülkelerine 'emperyalizmin finoları' benzetmesinde bulundu. Rodriguez toplantıda, Venezuela'daki şiddetin sona ermesi, Maduro hükümetinin güçler ayrılığına dayalı demokratik düzene saygı göstermesi ve anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanması talep edilen tasarının kabul edilmemesinin ardından Peru ve diğer ülke temsilcilerinin duydukları endişeyi dile getirmelerine tepki gösterdi.

Dünkü toplantıyı terk eden Rodriguez, bugün yaptığı açıklamada, "Emperyalizmin fino köpeklerinin eşelendiği yerde Venezüella'nın yeri yoktur" ifadesini kullandı. Ülkesinin eleştirilmesini öngören tasarının gündemden çıkarılmasını isteyen Rodriguez,  "Hem bu toplantıyı hem de buradan çıkacak kararları tanımıyoruz" diyerek toplantıyı terk etmişti. OAS ülkeleri toplantısında, Venezuela'daki şiddetin sona ermesi, Maduro hükümetinin güçler ayrılığına saygı göstermesi ve anayasanın yeniden yazılması için bir halk meclisinin toplanmasını talep eden tasarı için dün oylama yapılmıştı. DIŞ HABERLER

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‘Emperyalizmin Finoları!’
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