En büyük insani kriz!

Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 1945'den bu yana en büyük insani krizin yaşandığını bildirdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, Nijerya, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de kıtlık ve açlıkla mücadele eden 20 milyondan fazla kişi için bir felaketin önüne geçilmesi amacıyla temmuz ayına kadar 4.4 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

BM'nin kurulduğu 1945'den bu yana ilk kez böyle bir krizin yaşandığını vurgulayan O'Brien "Tarihte kritik bir noktada duruyoruz. Küresel olarak müşterek ve eş güdümlü çabalar olmazsa insanlar, öylece açlıktan hayatını kaybedecek. Birçok insan daha çok acı çekecek ve hastalıklardan ölecek" ifadesini kullandı.

BM ve Güney Sudan hükümetinin geçen ay yaptığı ortak yazılı açıklamada ülkede, 100 bin kişinin yaşadığı Unity eyaletine bağlı iki bölgede kıtlık olduğu duyurulmuş, Güney Sudan'da 4.9 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğu vurgulanmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, BM Cenevre Ofisi'nde geçen hafta düzenlenen basın toplantısında, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya'nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırmıştı.

Millman, şiddetli kuraklık, çatışmalar, istikrarsızlık, şiddet ve ekonomik kötüleşme nedeniyle bu ülkelerin belirli bölgelerinde kıtlığın baş gösterdiğini vurgulayarak, "Bu durum milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atarak, onları gıda ve su arayışına mecbur bıraktı" demişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) geçen ay Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen'in bazı bölgelerinde yaklaşık 1,4 milyon çocuğun yetersiz beslenme, iç savaş ve kıtlık sebebiyle ölüm tehdidi altında olduğunu açıklamıştı.