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Enavo Kasırgası'nın bilanço ağır

Madagaskar'ı etkisi altına alan Enavo Kasırgası'nda yaşamını yitirenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi

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Enavo Kasırgası'nın bilanço ağır
Yerel medyada çıkan haberlere göre, afet yönetimi yetkilileri, son günlerde ülkenin kuzeyini etkisi altına alan kasırga nedeniyle 50 binden fazla kişinin evsiz kaldığını belirtti. Yetkililer, kasırgada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 180 kişinin yaralandığını ifade etti. Hızı 300 kilometreye ulaşan kasırganın etkili olduğu bölgede, 12 saat kesintisiz yağmur yağdığı kaydedildi. Hükümet yetkilileri, perşembe günü kasırga nedeniyle evsiz kalanların geçici olarak konaklama merkezlerine alındığını açıklamıştı.

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