Yerel medyada çıkan haberlere göre, afet yönetimi yetkilileri, son günlerde ülkenin kuzeyini etkisi altına alan kasırga nedeniyle 50 binden fazla kişinin evsiz kaldığını belirtti. Yetkililer, kasırgada 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 180 kişinin yaralandığını ifade etti. Hızı 300 kilometreye ulaşan kasırganın etkili olduğu bölgede, 12 saat kesintisiz yağmur yağdığı kaydedildi. Hükümet yetkilileri, perşembe günü kasırga nedeniyle evsiz kalanların geçici olarak konaklama merkezlerine alındığını açıklamıştı.
Enavo Kasırgası'nın bilanço ağır
Madagaskar'ı etkisi altına alan Enavo Kasırgası'nda yaşamını yitirenlerin sayısının 38'e yükseldiği bildirildi
11 Mart 2017 Cumartesi 16:23
Bu haber kez okundu.