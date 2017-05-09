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Erdoğan davasında ilk karar verildi

İsviçre'nin Bern kentindeki bir gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başına silah dayalı şekilde gösteren pankarta ilişkin başlatılan soruşturmada, organizatörlerin suçlanmayacağı açıklandı.

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Erdoğan davasında ilk karar verildi

Söz konusu pankartta "Erdoğan'ı kendi silahıyla öldürün" ifadesi yer alıyordu. Pankartla ilgili harekete geçen Türk Dışişleri Bakanlığı gösterinin PKK tarafından düzenlendiğini açıklamış ve İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner aracılığıyla yasal işlem yapılması talebini iletmişti.

İsviçreli savcıların, pankartın, ülke yasalarının ihlal edilip edilmediğini araştırdığı açıklanmıştı. İsviçre medyasında yer alan haberlere göre Bern Emniyet Müdürü Marc Heeb, söz konusu pankartla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, gösteriyi organize eden kişilerin suçlanmayacağını açıkladı.

Aynı haberlerde Bern kenti savcılarının, bireysel bazda, "şiddete teşvik" şüphesi ile soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi. Savcılık ofisinin, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip belirlenmediği konusunda bir açıklama yapmadığı bilgisi de haberde yer aldı.

ERSAN İLTER

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