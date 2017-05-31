Saldırıda can kaybı yaşanmadığı, Azerbaycan ordusunun da Ermenistan ordusuna ateşle karşılık verdiği ifade edildi. Bakanlık, benzer provokasyonların tekrarlanması halinde uzak menzilli toplarla Ermenistan mevzilerinin gerisindeki yerleşim birimlerinin vurulacağı uyarısında bulundu. DIŞ HABERLER
Ermenistan havan toplarıyla ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Fuzuli illerindeki mevzi ve sivil yerleşim birimlerine 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtığı kaydedildi.
31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:32
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