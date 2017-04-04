Esad ailesine şok soruşturma

İspanya'da Ulusal Mahkeme yargıçlarından Jose de la Mata , Suriye lideri Beşar Esad'ın amcası Rıfat Esad başta olmak üzere Esad ailesinin bazı üyeleri hakkında kara para aklama iddiasıyla soruşturma başlattı.

Terörizm, organize suçlar gibi büyük davalara bakan Ulusal Mahkeme yargıçlarından de la Mata , Esad ailesinin bazı üyelerinin ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde lüks yat limanlarıyla tanınan Banus ve Marbella kentlerindeki kara para akladığına yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar çoğunluğu Banus limanında olmak üzere toplam 15 iş yerinde arama yapıldı ve Rıfat Esad ile bağlantısı olan 16 kişiye ait 76 banka hesabına ve Esad ailesinin İspanya'daki tüm mal varlığına tedbir amaçlı el konuldu. Geçen yıl Fransa'da "kamuya ait fonları kötüye kullanmak" ve "para aklamak" suçlarından mal varlığına el konulan Rıfat Esad'ın, diğer aile üyeleriyle Marbella ve Banus'ta bir lüks otel, çiftlik, yazlık evler ve iş yerlerinden oluşan toplam 503 gayrimenkulün sahibi olduğu biliniyor.

Rıfat Esad, 6 çocuğu ve eşlerinin İspanya'daki mallarının toplam değerinin 700 milyon avroyu bulduğu tahmin ediliyor. 78 yaşındaki Rıfat Esad, kardeşi Hafız Esad iktidarında Suriye'de devlet başkanı yardımcısı olarak görev yapmış ve 1982 yılında yaşanan Hama katliamının kilit ismi olarak öne çıkmıştı.