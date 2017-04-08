Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ETA silah teslim etmeye başladı

İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, silahsızlanma sürecini başlattı.

Bu haber kez okundu.

ETA silah teslim etmeye başladı
İspanya'nın kuzeyi ve Fransa'nın güneybatısında Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ETA örgütü, silahsızlanma sürecini başlattı. ETA'nın Fransa'nın güneyinde bulunan 12 silah deposunun yerini Fransız polisine bildirdiği belirtiliyor. Örgüt silahsızlanma sürecinin şerefine Bayonne'da bir kutlama düzenleneceğini duyurdu. ETA'nın silahsızlanma taahhüdünü içeren 7 Nisan tarihli mektupta "Sürecin başarılı olmasının tek garantisi silahsızlanmaya destek vermek için yarın (Cumartesi) Bayonne'da bir araya gelecek binlerce kişidir" ifadesine yer verildi. ETA mart ayı ortasında 8 Nisan tarihine kadar tüm silahlarını teslim edeceğini duyurmuştu. 1959 yılında Franco'nun diktatörlüğü döneminde İspanya'da kurulan ETA, AB'nin terör örgütleri listesinde bulunuyor. 829 kişinin ölümünden ve binlerce kişinin de yaralanmasından sorumlu tutulan örgüt, 2011'de ateşkes ilan etmiş fakat silahlarını teslim etmemişti. ETA'nın 2010 yılında düzenlediği son saldırıda bir Fransız polisi ölmüştü. Örgütten geriye kalan 30 kadar üyenin son olarak ETA'nın eylemleriyle bağlantılı olarak tutuklu bulunan yaklaşık 360 kadar mahkumun cezalarının hafifletilmesi veya salıverilmeleri için mücadele ettiği belirliyor. DIŞ HABERLER
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İspanyaFransaETA örgütü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100