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Etiyopyalı Müslümanlarda ramazan hazırlığı

Ramazan ayına hazırlanan Etiyopyalı Müslümanlar çarşı ve pazarlarda en fazla, çorba yapımında kullandıkları tahıl ürünlerine ilgi gösteriyor

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Etiyopyalı Müslümanlarda ramazan hazırlığı
Alışveriş için başkent Addis Ababa'daki Kera Pazarı'na gelen Etiyopyalılar tahılın yanı sıra sebze ve meyveleri de tercih ediyor. Kera Pazarı'ndaki satıcılardan Cafer Yasin, yaptığı açıklamada, ramazanda tüketicilerin en fazla tahıl ürünlerini satın aldıklarını belirterek, fiyatların henüz artmadığını ve bereketli bir ay geçirmek istediklerini söyledi. Yasin, "Temiz ve kaliteli ürün satmaya çalışıyorum. Fiyatlar sebebiyle de müşterim bol. Ramazan ayının huzur içinde geçmesini umuyorum." diye konuştu.

Pazarda Etiyopya'ya özgü "bula" adı verilen ve undan yapılan lapayı satarak geçimini sürdüren Mosho Hüseyin ise ramazan ayında satışlara devam ettiğini, "bula"nın enerji veren bir yiyecek olmasından dolayı bu ayda da rağbet gördüğünü anlattı. Etiyopyalı Müslümanlar iftarını, ülkede Müslümanlara ve bu aya özgü çorbalarla açıyor. 

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Etiyopyalı Müslümanlarda Ramazan Hazırlığı
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