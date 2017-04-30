'Euro öldü, Frank'a dönelim'

Parisien gazetesine demeç veren Le Pen, Euro'nun Fransız ekonomisi için bir yük olduğunu belirtti. "Fransa'nın ulusal para birimini kontrol edebilmesi gerekiyor. Para birimini ekonomiye adapte edebilmesi gerekiyor. Zira bugün tek bir para birimi yük oluşturuyor" diyen Le Pen, Euro'nun öldüğünü vurguladı.



Le Pen, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ulusal para birimini kontrol etme hakkını elde etmeyi ve Euro'yu büyük firmaların sadece uluslararası ticarette kullanacağı bir para birimine dönüştürmeyi planladığını kaydetti. Daha önce Le Pen, seçimleri kazanması durumunda 2018 yılının ilk yarısında AB'den ayrılmak için referandum düzenlemeyi planladığını belirtmişti.



23 Nisan'daki seçimin ilk turunda oyların yüzde 24.01'ini alan Emmanuel Macron ve yüzde 21.30'unu alan Le Pen ikinci turda yarışmaya hak kazanmıştı. Fransızlar, ikinci tur için 7 Mayıs'ta sandığa gidecek. DIŞ HABERLER