F-35 İsrail'e 1 milyar dolar kazandırdı

İsrail Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, ABD’li silah şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen uçakların alımına 2010 yılında 19 uçakla başlandığı, 2016 yılında önceki yıllara göre siparişlerde yüzde 33 artış yaşandığı kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanlığı Satın Alma Departmanı Başkan Yardımcısı Albay Avi Dadon, geçen yılki rakamların, tarihteki en pahalı silah programı olan F-35 Müşterek Taarruz Uçağı projesinin İsrail ekonomisi için oluşturduğu büyük potansiyeli gösterdiğini söyledi.

İsrailli yüklenici firmaların elde ettiği 1 milyar doların 206 milyon dolarlık kısmının, İsrailli Elbit Systems firması ile ABD’li Rockwell Collins’in F-35 pilotları için ortaklaşa ürettiği gelişmiş teknoloji ürünü pilot kaskına ayrılacağı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı ayrıca, söz konusu paranın 16.6 milyon dolarlık kısmının Elbit Systems’in F-35 gövdesi üretimine yardımcı olan fabrikasına, 26 milyon dolarlık kısmının jet kanatları üreten İsrail Havacılık ve Uzay Endüstrisi’ne, geri kalan miktarın da F-35 radyo, simülatör ve uçağın diğer parçalarının üretiminde yer alan şirketlere dağıtılacağını açıkladı.

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