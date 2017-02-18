Fahiş hata teröristlere silah vermek

Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya’da konuşan Zarif, IŞİD’i silahlandıran tarafların Suriye’deki muhalifleri silahlandırdığını da vurgulayıp şu ifadeleri kullandı: “Suriye’de dış güçler tarafından silahlandırılan ve finanse edilen bir grup vardı. Başta hatalar yapıldı ama bunların en kötüsü yalnızca Suriye’yi değil tüm dünyayı tehdit eden bir grup teröriste silah vermekti.” Dış güçlerden kastının ABD ve müttefikleri olduğunu söyleyen Zarif, Irak’ın asılan lideri Saddam Hüseyin’i örnek vererek bunun son 38 yıldır devam eden bir davranış biçimi olduğunun ve doğru tarafta olanların suçlanmaması gerektiğinin altını çizdi. ABD’nin Suriye’ye kara gücü göndereceği iddialarını da değerlendiren Zarif şu ifadeleri kullandı: “Arap topraklarında hükümet ve bu halklara rağmen yabancı askerlerin bulunmasının, demagog ve aşırıcıların gençler arasından yeni savaşçılar kazanmasının bir yolu olduğuna inanıyorum.” Bu arada Suriye’deki kimyasal silahların imhasına yönelik anlaşmanın IŞİD’in elindeki stokları yok etmeye yönelik adımlar içermediğini vurgulayan Zarif, “Ne yazık ki bu uluslararası anlaşmada çok önemli bir unsur eksik: IŞİD’in kimyasal silahlarının imhası” dedi.