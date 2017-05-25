Açlık ve gelir eşitsizliği sorununun en yoğun yaşandığı bölgenin Afrika olduğunu belirten uzmanlara göre, dünyadaki fakirlerin yaklaşık yarısı Afrika'da. Uluslararası Kooperatifler Birliği Afrika Ofisi Bölge Müdürü Dr. Şiyogi Sifa, "Dünyadaki fakirlerin neredeyse yarısı, Afrika'da yaşıyor. Dünya fakirlerinin yüzde 41'i Afrikalı" dedi. DIŞ HABERLER
Fakirlerin yarısı Afrika'da
Açlık sınırındaki insan sayısının yaklaşık 1 milyara ulaştığı dünyada, her 9 kişiden biri yaşamak için yeterli gıdaya erişemiyor
25 Mayıs 2017 Perşembe 15:25
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Açlık ve gelir eşitsizliği sorununun en yoğun yaşandığı bölgenin Afrika olduğunu belirten uzmanlara göre, dünyadaki fakirlerin yaklaşık yarısı Afrika'da. Uluslararası Kooperatifler Birliği Afrika Ofisi Bölge Müdürü Dr. Şiyogi Sifa, "Dünyadaki fakirlerin neredeyse yarısı, Afrika'da yaşıyor. Dünya fakirlerinin yüzde 41'i Afrikalı" dedi. DIŞ HABERLER