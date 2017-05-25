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Fakirlerin yarısı Afrika'da

Açlık sınırındaki insan sayısının yaklaşık 1 milyara ulaştığı dünyada, her 9 kişiden biri yaşamak için yeterli gıdaya erişemiyor

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Fakirlerin yarısı Afrika'da

Açlık ve gelir eşitsizliği sorununun en yoğun yaşandığı bölgenin Afrika olduğunu belirten uzmanlara göre, dünyadaki fakirlerin yaklaşık yarısı Afrika'da. Uluslararası Kooperatifler Birliği Afrika Ofisi Bölge Müdürü Dr. Şiyogi Sifa, "Dünyadaki fakirlerin neredeyse yarısı, Afrika'da yaşıyor. Dünya fakirlerinin yüzde 41'i Afrikalı" dedi. DIŞ HABERLER

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Fakirlerin Yarısı Afrikada
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