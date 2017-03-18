FARC üyelerinin silah bırakma ve topluma geri dönmesi için belirlenen 26 bölgedeki çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, ayrıca örgütün elindeki patlayıcı ve cephaneliğin de imhası için kayıt çalışmalarına başlandığı bildirildi. Bu gelişmeyle FARC, 50 yılı aşan silahlı çatışma hayatının sonunda silahlara veda etmeye başladı. Toplanma alanlarındaki inşa çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ağır ilerleyen silah bırakma evresinde de fiziki olarak ilk kez silah teslimi yapıldı. DIŞ HABERLER
FARC silah teslimine başladı
BM Kolombiya Misyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, hükümet ile FARC arasında imzalanan barış sürecinin 1 Mart'ta başlayan silah bırakma aşamasında, örgütün başlangıçta 140 silahı BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemcilerine teslim ettiği duyuruldu
18 Mart 2017 Cumartesi 17:51
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