FARC silah teslimine başladı

FARC üyelerinin silah bırakma ve topluma geri dönmesi için belirlenen 26 bölgedeki çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, ayrıca örgütün elindeki patlayıcı ve cephaneliğin de imhası için kayıt çalışmalarına başlandığı bildirildi. Bu gelişmeyle FARC, 50 yılı aşan silahlı çatışma hayatının sonunda silahlara veda etmeye başladı. Toplanma alanlarındaki inşa çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ağır ilerleyen silah bırakma evresinde de fiziki olarak ilk kez silah teslimi yapıldı. DIŞ HABERLER