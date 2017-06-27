FARC silahları teslim etti

BM'den yapılan açıklamada 6 bin 800 örgüt üyesinden 7 bin 132 kayıtlı silah alındığı belirtildi. Silahların teslim edilmesi vesilesiyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC yönetiminin katılımıyla bugün bir yapılması planlanıyor. Santos'a silahlı anlaşmazlığın sona erdirilmesi nedeniyle 2016 Nobel Barış Ödülü verilmişti. Gerilla örgütünün bıraktığı silahlar eritilerek Kolombiya'da, BM'nin New York'taki merkezinde ve barış görüşmelerinin başarıyla tamamlandığı Küba başkenti Havana'da dikilecek anıtlar için malzeme olarak kullanılacak.



FARC mensupları, şubat ayında normal hayata geçiş hazırlıkları ve siyasi parti kurma çalışmalarını tamamlamak üzere 26 barış kampına yerleştirilmişti. FARC'ın kuracağı partiye Kongre'de 10 yıl temsil hakkı tanınacak. Fakir köylülerin haklarını savunduklarını savunan ve adil toprak dağıtımı talep eden FARC'ın silahlarını mayıs ayı sonuna kadar teslim etmiş olması gerekiyordu.



Ancak barış kamplarının zamanında tamamlanamaması nedeniyle süre uzatıldı. ELN adlı küçük gerilla örgütü ile ise henüz ateşkes sağlanamadı. Ayrıca silahlı çetelerin, FARC tarafından boşaltılan bölgelerdeki uyuşturucu ticaretini ele geçirmelerinden endişe ediliyor. Kolombiya'daki silahlı anlaşmazlık 1964 yılından bu yana 220 bin kişinin hayatına mal olmuştu. DIŞ HABERLER