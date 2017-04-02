Fatura İçişleri bakanına kesildi

Güney Amerika ülkesi Paraguay'da Devlet Başkanı Cartes, Senatoya sunulan ve devlet başkanının ikinci kez seçilmesini öngören anayasa değişikliği protestolarında, 25 yaşındaki Rodrigo Quintana'nın partisinin genel merkezinde vurularak öldürülmesi üzerine İçişleri Bakanı Miguel Tadeo Rojas ve Emniyet Müdürü Crispulo Sotelo'yu görevden aldı. Devlet Başkanı Cartes, görevden alınmalar sonrası sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, "Ben öz eleştiri yapıyorum çünkü politikacılar olarak biz farklılıklarımızı diyalog ve barış içinde göstermeyi başaramadık. Siviller ve polis memurlarının yaralanması beni üzdü." ifadesini kullandı. Öte yandan Gerçek Radikal Liberal Parti Genel Merkezinin güvenlik kamerası görüntülerde, insanların "can havliyle" koridorda polisten kaçtıkları, kalabalığın arasındaki Quintana'nın sırtından vurularak yere düştüğü akabinde de silahlı bir polisin yüzü yere dönük yatan Quintana'nın üzerine bastığının görüldüğü aktarıldı. Quintana'yı öldürmekle suçlanan bir polis memurunun gözaltına alındığı belirtildi.

ABD'nin Asuncion Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, anayasada gerçekleştirilecek herhangi bir değişikliğin "açık ve şeffaf" olarak demokratik kurum ve süreçlere saygılı şekilde yapılması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, ülkedeki tüm siyasi aktörlere hep beraber farklılıkların üstesinden gelme çağrısında bulunuldu.

Anasaya değişikliği ülkeyi karıştırdı

Paraguay'da anayasa değişikliğini protesto eden göstericiler, geçtiğimiz gün kongre binasını ateşe vermişti. Senatoya sunulan ve devlet başkanının ikinci kez seçilmesini öngören anayasa değişikliği, 45 senatörden 25'inin evet oyuyla kabul edilmesinin ardından başkent Asuncion'da gösteriler başlamıştı. Göstericilerle polis arasında çatışmalarda, çok sayıda kişi gözaltına alınmış, polis ve göstericilerden yaralananlar olmuştu.

Senato Başkanı Roberto Acevedo, yasa değişikliğinin oylamaya sunulmasındaki süreçte Senato kurallarının ihlal edildiğini ve Yüksek Mahkemeye oylamanın iptali için itirazda bulunduğunu açıklamıştı. Paraguay'da devlet başkanının görev süresi 5 yıl. Yasa değişikliği, Devlet Başkanı Horacio Cartes'in 2018'de düzenlenecek seçimde bir kez daha aday olmasının önünü açıyor. AA