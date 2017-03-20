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FETÖ ABD'de evrakta sahtecilik yapmış

ABD' nin New Jersey eyaletinde yeni bir sözleşmeli (charter) okul açmak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), evrakta sahtecilik yaptığı ortaya çıktı.

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FETÖ ABD'de evrakta sahtecilik yapmış

"NorthJersey.com" haber sitesinde yer alan habere göre eyaletin Linden kentinde charter okulu açmak için başvuruda bulunan FETÖ üyeleri, evrakta sahtecilik yaptı. Linden kenti yetkilileri, New Jersey Eğitim Dairesine sunulan dilekçelerin sahte olduğunu bildirdi.

FETÖ'nün eyaletin eğitim dairesine sunduğu iki dilekçede kent sınırları içinde bulunmayan sokak adreslerinin yer aldığını belirten yetkililer, dilekçelerden birinde bahsi geçen adresin boş bir arazi olduğunu, başka bir belgede ise söz konusu dilekçeyi daha önce hiç görmediğini söyleyen bir kadının adı ve imzasının yer aldığını ifade etti. "Union Arts and Science Charter School"un açılmasını destekleyen çok sayıda dilekçedeki imzaların da sahte olduğu ortaya çıktı.

Linden polis teşkilatında otuz yıl görev yapmış bölge yetkilisi John Horre, dilekçelerde yer alan adreslerde yaşayan kent sakinlerin kapılarını çalıp, dilekçeleri imzalayan kişilerin söz konusu adreslerde yaşayıp yaşamadığını sorduklarında, "Bu benim adresim, yıllardır burada yaşıyorum ve o isimde kimse burada yaşamıyor" cevabını aldıklarını söyledi.

FETÖ'nün New Jersey'de yönettiği 7 okulun geçen yıl 60 milyon dolardan fazla finansal destek aldığı, bu eğitim kurumlarından bazılarının kurucularının ise yüz binlerce dolar siyasi bağışta bulunduğu ifade edilmişti.

AA

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cemal 4 gün önce

Herseyi bildikleri halde 30 sene hoca efendi sonra feto. insandirici geliyormu

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