FETÖ Makedonya turizmini de vurdu

Makedonya’da faaliyet gösteren turizm firmalarından alınan bilgiye göre, 15 Temmuz sonrasında çok sayıda Türk turist tatil rezervasyonlarını iptal etti, birçok kongre ve konferans da organizatörler tarafından iptal edildi. Geçen yıl 500 binden fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Makedonya, önemli Osmanlı eserlerini barındıran başkent Üsküp’ün yanı sıra doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Ohri kenti gibi önemli turizm destinasyonlarına sahip. Osmanlı’nın 6 asra yakın hüküm sürdüğü Rumeli toprakları, yılın her döneminde Türk turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ata yadigarı toprakları ziyaret etmek isteyen Türk turistler, tarihi camileri, köprüleri, han, hamam ve çeşmeleriyle ünlü Makedonya’yı da tatil programlarına dahil ediyor. Ancak FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından oluşan koşullar nedeniyle Makedonya’yı ziyaret eden Türk turist sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Ülkedeki turizm firmalarından alınan bilgiye göre, 15 Temmuz’un ardından ülkeye gelen Türk turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 azalma gözlendi. AA