Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

FETÖ Makedonya turizmini de vurdu

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi, Osmanlı’nın ardından önemli eserler bıraktığı ve bu nedenle yılın her dönemi Türk turistlerin ilgi gösterdiği Makedonya’da turizm sektörünü de olumsuz etkiledi

17 Şubat 2017 Cuma 16:55
FETÖ Makedonya turizmini de vurdu

Makedonya’da faaliyet gösteren turizm firmalarından alınan bilgiye göre, 15 Temmuz sonrasında çok sayıda Türk turist tatil rezervasyonlarını iptal etti, birçok kongre ve konferans da organizatörler tarafından iptal edildi. Geçen yıl 500 binden fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Makedonya, önemli Osmanlı eserlerini barındıran başkent Üsküp’ün yanı sıra doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü Ohri kenti gibi önemli turizm destinasyonlarına sahip. Osmanlı’nın 6 asra yakın hüküm sürdüğü Rumeli toprakları, yılın her döneminde Türk turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Ata yadigarı toprakları ziyaret etmek isteyen Türk turistler, tarihi camileri, köprüleri, han, hamam ve çeşmeleriyle ünlü Makedonya’yı da tatil programlarına dahil ediyor. Ancak FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından oluşan koşullar nedeniyle Makedonya’yı ziyaret eden Türk turist sayısında önemli bir düşüş yaşandı. Ülkedeki turizm firmalarından alınan bilgiye göre, 15 Temmuz’un ardından ülkeye gelen Türk turist sayısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 azalma gözlendi. AA

Anahtar Kelimeler:
FetöMakedonyaTurizm15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Ortadoğu cephaneliğe döndü
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
Türkiye silah teknolojisinde Avrupa'ya bağımlı
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İsrail'de Harediler askerlikten muaf!
İran elçiliğine saldırı
İran elçiliğine saldırı
Üçüncü kar fırtınası yolda
Üçüncü kar fırtınası yolda
Berlin’de cami kundaklandı
Berlin’de cami kundaklandı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Putin meydan okudu! Rusya görüntüleri paylaştı
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
Çin'de tarihi karar... Trump'ta 'aynısını' istedi!
PKK'ya 10 gün süre
PKK'ya 10 gün süre

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim