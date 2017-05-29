Filipinler kan gölü

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 16 kişinin cesetleri Maute militanları tarafından başından vurulmuş halde bulunurken, Filipinler ordu güçleri, örgütün güç kaybettiğini açıkladı. Filipinler’in güneyindeki Marawi kentini kuşatan IŞİD’e biat eden Maute ile ordu güçleri arasındaki çatışmalar hafta sonunda da devam etti.



Radikal İslamcı Ebu Seyyaf’ın da destek verdiği Maute ile yaşanan çatışmalarda sadece son iki günde ölenlerin sayısı 100’ü geçti. Ölenlerden 27’sinin sivil, 61’inin de terörist olduğu belirtildi. Filipinler ordu sözcüsü Restituto Padilla da çatışmaların ilk gününden bu yana 11 asker ve dört polisin hayatını kaybettiğini açıkladı. Askerlere destek veren polislerse kentin iki farklı noktasında başından vurularak infaz edilen toplam 16 kişinin cesedini sokakta üst üste yığılmış halde buldu.



Kentten kaçmaya çalışan kişilere ait olduğu tahmin edilen cesetlerden üçünün kadının, birinin ise bir çocuğa ait olduğu belirtildi. Öte yandan en az 2000 sivilin Marawi’de sıkıştığı ve kentten tahliye edilmeleri ile kendilerine tıbbi yardım ve temiz su ulaştırılması için yardım çağrısı yaptığı da kaydedildi. 200 bin kişinin yaşadığı Marawi’nin yüzde 90’ı boşaltılmıştı. Tahliye edilen sivillerin büyük bölümü kentin dışındaki Saguiaran kasabasına yerleştirilmişti. DIŞ HABERLER