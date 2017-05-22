Filistin'de açlık grevleri büyüyor

Filistinli aktivistler dün genel grev çağrısı da yaptı. İsrail'i ziyaret edecek olan ABD Başkanı Donald Trump, burada İsrailli siyasilerin yanısıra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Batı Şeria'daki Beytüllahim'de görüşecek.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklular da uluslararası basının ziyaret nedeniyle gözlerini bölgeye çevirdiği sırada eylemlerini büyütmeye karar verdi. Filistinli Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in çeşitli hapishanelerindeki 200 Filistinli tutuklu daha açlık grevine başlama kararı aldı.

Açıklamada, İsrail'in Nefha ve Rimon hapishanelerindeki 200 tutuklunun, İsrail Cezaevleri İdaresi'nin Filistinli tutukluların taleplerine karşılık vermemesi üzerine açlık grevine katılma kararı aldığı belirtildi.

İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi' için Filistin direnişinin sembol isimlerinden, 15 yıldır hapishanede bulunan ve 5 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen Mervan Barguti'nin çağrısıyla, 1500'den fazla Filistinli tutuklunun açlık grevi 36. gününde devam ediyor.

Filistinli mahkumlar, bu eylemleriyle Tel Aviv yönetimi üzerinde 'baskı oluşturmaya ve seslerini dünyaya duyurmaya' çalışıyor.

DIŞ HABERLER