İsrail askerlerinin, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde gösteri yapan gençlere müdahalesi sonucu 6 kişinin yaralandığı, 14 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi. Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, "İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek için Ebu Dis beldesinde düzenlenen gösteriye İsrail askerleri müdahale etti." ifadesine yer verildi. Açıklamada, askerlerin müdahalesi nedeniyle olaylarda 6 kişinin plastik mermilerle yaralandığı, 14 kişinin ise boğulma tehlikesi geçirdiği duyuruldu. İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı. DIŞ HABERLER
Filistinli göstericilere müdahale
İsrail askerlerinin, açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla Kudüs'ün Ebu Dis beldesinde gösteri yapan gençlere müdahalesi sonucu 6 kişinin yaralandığı, 14 kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.
13 Mayıs 2017 Cumartesi 13:58
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