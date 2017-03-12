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Filistinli milletvekilleri İsrail'i protesto etti

Gazze'de onlarca milletvekili, İsrail'in, Yasama Meclisi üyesi Semira el-Halayika'yı gözaltına almasını protesto etti

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Filistinli milletvekilleri İsrail'i protesto etti

Gazze'deki meclis binası önünde düzenlenen eylemde konuşan Yasama Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr, "İsrail, milletvekillerini gözaltına alarak Filistin halkının temsil hakkını yok etmeye çalışıyor." dedi. İsrail'in yasalara uymadığını, sadece silah ve güç dilini kullandığını belirten Bahr, meclisin Batı Şeria ve Gazze'de eş zamanlı çalışmalar yürütmesi için Filistinli grupların birlik olması gerektiğini vurguladı. Hamas'a bağlı Değişim ve Islah Bloku Başkanı Mahmud ez-Zehhar da İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest kalması için direniş haklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Zahhar, Filistinli grupların birlik olması çağrısında bulunarak, "Filistinli farklı gruplar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli milletvekillerinin sorunlarını dünyaya duyurmak için milli birlik oluşturmalı." diye konuştu. 

İsrail askerleri, perşembe günü Yasama Konseyi üyesi Hamaslı milletvekili Semira el-Halayika'yı Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde gözaltına almıştı. Milletvekillerine yönelik son gözaltının ardından İsrail hapishanelerinde tutuklu Filistinli vekillerin sayısı 10'a yükseldi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli milletvekillerinin 1'inin Fetih Hareketi, 1'inin Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), 8'inin ise Hamas'a mensup olduğu ifade ediliyor. AA


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