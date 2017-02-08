Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Fetih hareketine bağlı Esirler ve Özgürlüğe Kavuşanlar Komitesinin çağrısı üzerine Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan onlarca Filistinli, İsrail Hapishaneler İdaresi tarafından "tutuklulara uygulanan cezaları" protesto etti.



Komite sözcüsü Neşet el-Vahidi, burada yaptığı açıklamada, "İşgal yönetimi hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklular, İsrail'in sonu gelmeyen ihlalleri dolayısıyla büyük acılar çekiyor." dedi. Uluslararası toplum ve Arap ülkelerinin, Filistinli tutuklulara uygulanan cezalandırma ve hak ihlalleri karşısında sessiz kaldığını vurgulayan Vahidi, Uluslararası Kızılhaç Komitesine de İsrail'in söz konusu uygulamaları konusunda gerekli tavrı alma çağrısında bulundu.

İsrail Hapishaneler İdaresi, geçen hafta Nefha ve Nagab hapishanelerinde yaşanan gerginliğin ardından Filistinli tutukluları, bazı haklarından mahrum bırakarak cezalandırmıştı. Filistin Esirler Bakanlığı verilerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.