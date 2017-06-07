Flaş gelişme! Katar, Türkiye ve İran'la görüşüyor

Suudi Arabistan'ın başını çektiği 8 Arap ülkesinin 'beklenmedik' salvosuyla karşılaşan Katar'da süpermarket rafları boşaldı. 2 milyon nüfuslu Katar, yılda Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden 160 milyon dolarlık gıda maddesi, 130 milyon dolarlık yaş sebze-meyve, 87 milyon dolarlık canlı hayvan ithal ediyordu. Suudi Arabistan üzerinden yapılan canlı hayvan, gıda, taze sebze-meyve ithalatı da yılda 525 milyon doları buluyordu.

Yeni tedarik kanalları aranıyor

Reuters haber ajansına konuşan bir Katarlı yetkili, Doha ile 8 Arap ülkesi arasında yaşanan krizin ardından, muhtemel bir gıda ve su sıkıntısına karşı Türkiye ve İran'la görüşmeler yürüttüklerini söyledi. Hafta başında Doha'yla ilişkilerini donduran Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Katar'a en çok gıda ürünü ihraç eden iki ülke.

Hem Birleşik Arap Emirlikleri, hem de Suudi Arabistan; güçlü toptancılar sayesinde başka ülkelerden satın aldıkları ürünleri Katar'a satıyor. Suudi Arabistan'ın Katar'la kara sınırını kapatması nedeniyle karayolu üzerinden ülkeye hiçbir ürün giremiyor.

Diplomatik çağrılar sonuçsuz

Öte yandan usya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de CNN International'e verdiği demeçte ülkesinin, komşularıyla yaşadığı diplomatik krizin çözümü için 'diyaloga hazır' ve 'ara buluculuğa açık' olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Yemen, geçtiğimiz Pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldiv Adaları, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci General Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti ve Moritanya da katılmıştı.

Peşpeşe yeni yasaklar geliyor

Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin Katar'ı sıkıştırma ve Katarlılara hayatı zindan etme politikaları sürdürüyor. Abu Dabi merkezli Etihad Airways, Katar pasaportu taşıyanların Birleşik Arap Emirlikleri'ne giriş ya da bu ülkede aktarma yapamayacaklarını belirtti.

Dahası Birleşik Arap Emirlikleri'nde Katar yanlısı olup devletin aldığı kararlara karşı çıkan vatandaşların hapis ve para cezasına çarptırılacağı bildirildi. Bu arada Katar'ın Yemen'de Husilere karşı oluşturulan uluslararası koalisyondan çıkarılmasının ardından burada görev yapan silahlı güçleri de ülkeye döndü.

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL