Flaş itiraf! İsrail, Barzani için çalışıyor

İsrail Eski İçişleri Bakanı Gideon Saar, ABD’nin Bağımsız Kürdistan’a destek vermesi için ikna edilmesi gerektiğini söyledi.





İsrail’de iktidarı elinde bulunduran Likud Partisi’nin ikinci ismi olarak bilinen eski bakan Gideon Saar, The Jerusalem Post’e verdiği demeçte "Kürtler İsrail’in esas stratejik müttefikleridir, İsrail devleti Bağımsız bir Kürdistan için çaba içerisinde olmalı ve ABD’yi de Bağımsız Kürdistan devletinin kurulması yönündeki çabalara destek vermesi ve bağımsızlığını tanıması için ikna edilmelidir" dedi.

Saar geçtiğimiz hafta da, Twitter hesabından Kürdistan Bölgesi’nin 25 Eylül’de yapacağı bağımsızlık referandumuna destek vermişti.