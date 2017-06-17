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Fransa çıkmazda

Fransızların çoğu istihdam yasalarının liberalleştirilmesine karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Macron ise işsizliği liberalleşmeyle yenmeyi amaçlıyor

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Fransa çıkmazda
Fransa'nın halk tarafından sevilen yeni Başbakanı Edouard Philippe, Cumhurbaşkanı Macron tarafından atandıktan hemen sonra istihdamı arttırıcı uygulamalar başlatmak üzere kolları sıvadı. Ancak hükümetin mali imkânları sınırlı. Fransa Maastricht kriterlerine mutlaka uymak istiyor ama sosyal güvenlik sigortalarının borçları durmadan artıyor. Ülkede 3 milyon işsiz var. Sigorta primi ödeyenlerin sayısı azalıyor.

Başbakanın planları arasında kamu görevlilerinin daha ileri yaşta emekliye ayrılması, sosyal sigorta sisteminin baştan sona yenilenmesi de bulunuyor. Uzmanlar 1945 yılında kurulan sosyal sigortaları en çaplı revizyonun beklediğini söylüyorlar. Ilımlı sendikalardan CFDT de Başbakanın reform planlarını destekliyor. Ancak havanın değişmesi uzun sürmüyor ve radikal sendikaların ilan ettiği genel greve halktan da katılanlar oluyor.

Üç hafta trenler işlemiyor, posta hizmetleri duruyor, çöpler toplanmıyor ve acil ihtiyaçların karşılanabilmesi için asker kışladan çıkıyor. Ama aklınıza Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümeti gelmesin. Sözünü ettiğimiz yıl 1995'ti. Başbakan Alain Juppe'nin ülkeye küreselleşme kültürünü getirme teşebbüsü Fransa'yı kaosa sürüklemişti ve sonunda Juppe sokağın direnişi yüzünden emeklilik sigortası planlarını rafa kaldırmak zorunda kalmıştı. DIŞ HABERLER

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