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Fransa'da kararsızlar sonucu belirleyecek

Fransa'da bu pazar yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanabilecek seçmenlerin dörtte birinden fazlası henüz kararını vermemiş görünüyor

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Fransa'da kararsızlar sonucu belirleyecek
Toplam 11 bin 601 seçmenin katılımının sağlandığı kamuoyu yoklamasında kararsız seçmen sayısı ise yüzde 28 çıktı. Bu durum, Fransa'da seçimin sonucunu kararsızların belirleyeceğini gösteriyor.  Kararsız seçmen sayısının bu kadar yüksek olması, seçime dört gün kalsa da adayların hala kampanyalar ve televizyon programlarıyla seçmenleri ikna etme şansı bulunduğu anlamına da geliyor.

Cumhurbaşkanı seçimi adayları yarın ulusal bir televizyon kanalının programına çıkarak soruları yanıtlayacak. Fransa'da 23 Nisan'da yapılacak, 11 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda salt çoğunluğu geçen olmazsa, ikinci tur en çok oyu alan iki aday arasında 7 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Kamuoyu yoklamalarında, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin adayı Marine Le Pen ve 'En Marche" (Yürüyüş) Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron, ikinci tura kalması muhtemel adaylar olarak öne çıkıyor. Onları Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon izliyor. AA

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Fransada Kararsızlar Sonucu Belirleyecek
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