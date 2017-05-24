Fransa'da OHAL yine uzatılıyor

İngiltere'deki terör saldırılarının ardından Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında Elysee Sarayı'nda toplandı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, parlamentoya, 15 Temmuz'da sona erecek olağanüstü hal uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatılmasını ve ayrıca gelecek haftalarda terörle mücadele yasasının güçlendirilmesi için bir tasarı hazırlanmasını talep edecek." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Macron'un, terörle mücadele konusunda faaliyet gösteren kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak için Milli Güvenlik Kuruluna bağlı bir merkez oluşturulmasını kararlaştırdığı kaydedildi. Paris'te 13 Kasım 2015'de 6 farklı noktaya düzenlenen ve 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarının ardından olağanüstü hal uygulaması ilan edilmişti. Geçen yıl 14 Temmuz'da Nice kentinde düzenlenen ve 84 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısının ardından, sonlandırılması düşünülen olağanüstü hal uygulaması yeniden uzatılmasına karar verilmişti. Uygulama son olarak geçen yıl 14 Aralık'ta 5. kez uzatılmıştı. AA