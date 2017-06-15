Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fransa'da sınav soruları çalındı

Fransa'da düzenlenen lise bitirme sınavı sorularının ve yedek sorularının çalındığı ve sosyal medya üzerinde paylaşıldığı bildirildi

Bu haber kez okundu.

Fransa'da sınav soruları çalındı
L'Obs gazetesinin haberine göre, ülke genelinde bugün başlayan ve üniversiteye girişleri sağlayacak olan lise sonu sınavlarında felsefe dersinin sınav soruları çalındı. Habere göre, soruların "bir medyada" görülmesi üzerine harekete geçen Eğitim Bakanlığı, "sınavda herhangi bir sorun çıkması ihtimaline karşı önceden hazırladığı yedek soruları" sormaya karar verdi.

Yerel saatle 08.00'de başlaması gereken sınavın 09.00'da başladığı belirtilen haberde, yedek soruların da çalındığı ve sosyal medya hesabında paylaşıldığının tespit edildiği ifade edildi. L'Obs gazetesi, soruları çalan ve sosyal medya hesabında yayınlayan kişi ile irtibata geçtiğini kaydetti. Gazete, bu kişinin kendisini sınavda gözetmen olarak tanıttığı ve yedek soruları da saat 08.30 sularında sınav salonunda iken sosyal medya hesabından yayınladığını belirtti. AA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Fransada Sınav Soruları çalındı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100