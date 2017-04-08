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Fransa'dan 'siber ordu' atağı

Fransa, özellikle Çin, İran ve Rusya'dan gelebilecek müdahalelerin önüne geçmek için "siber ordusuna" personel alımını hızlandırdı.

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Fransa'dan 'siber ordu' atağı
Fransa, özellikle Çin, İran ve Rusya'dan gelebilecek müdahalelerin önüne geçmek için "siber ordusuna" personel alımını hızlandırdı. Fransa basınında yer alan haberlere göre, geçen ay sonunda Fransa hükümeti tarafından organize edilen siber savunma tatbikatına üniversiteli ve liseli gençler çağrılarak, yetenek testine tabi tutuldu ve bazılarının istihdamları sağlandı. Amacın özellikle Çin, İran ve Rusya'dan gelebilecek saldırılara karşı "dördüncü bir ordu" kurmak olduğu bildirildi. Fransa 2011 yılında 100 olan siber savunma uzmanı sayısını 2019 yılında 3 bine çıkarmak ve 4 bin 400 yardımcı uzman istihdam etmek için 1 milyar dolar ayırmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı, bu ay yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde elektronik oylamaları etkileyecek siber saldırı riski olduğunu açıklamıştı. ABD'de de Rusya'nın Donald Trump'ın başkanlığı kazanması için siber saldırılar düzenlediği iddia edilmişti.  Siber saldırılar günümüz dünyasında önemli bir güvenlik riski olarak görülüyor. AA
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FransaÇinİranRusya
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