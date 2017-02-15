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Fransa polisi etnik ayrımcılık yapıyor

Fransa'da, polislerin bir gence copla cinsel saldırıda bulunmasından sonra, polisin uyguladığı ayrımcılık ve saldırgan tavırlar hala tartışılırken uzmanlar, bu ayrımcılığın ülkede yeni olmadığına dikkat çekiyorlar.

15 Şubat 2017 Çarşamba 16:07
Fransa polisi etnik ayrımcılık yapıyor

Bu çerçevede, Fransız siyaset bilimci uzmanı ve “Polisten Demokrasiye” adlı kitabın yazarı, siyaset bilimci ve kriminolog Sebastian Roche,  sorularını yanıtladı.

Science Po Grenoble Üniversitesinde profesör olan Roche, tartışılan asıl sorunun, polislerin farklı etnik kökenden gelen ve farklı ekonomik duruma sahip kişilere yönelik güvenlik kontrollerindeki amaçları ve yöntemleri olduğunu belirtti. 

Fransa’da polislerin etnik azınlıklara karşı ayrımcılık yaptığını vurgulayan Roche, "Polisler etnik ve sosyal gruplar arasında fark gözetiyor. Polisler Kuzey Afrika, Fas, Tunus ve Cezayir kökenli insanları suç işlemeseler de Fransızlara göre daha fazla kontrol ediyor ve bu kişilere daha fazla şiddet uyguluyor." dedi.

Fransa’da bu ayrımcılığın yeni bir sorun olmadığını aktaran Roche, "Polisler, güvenlik kontrolü yapacakları zaman ırk, renk, dış görünüş, giyim, yaşadıkları yer, kişilerin ekonomik durumuna göre ayrım yapıyor. Bunlar farklılıklar gösterirse daha kötü muamelede bulunuyor." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın polislerle ilgili politikasına da değinen Roche, "Hollande, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayken bu konuda polislerin herkesi eşit bir şekilde kontrol etmesi için polisleri denetleyecek bir mekanizma geliştirme konusunda söz vermişti." dedi. 

Özellikle Araplara fazla kontrol

İnsan hakları konusunda çalışmalar yapan "Hakların Savunucusu" adlı örgütün geçen ay yayımladığı raporda, Fransız toplumunda polisler tarafından son 5 sene içerisinde güvenlik kontrolüne tabi tutulan 25 yaşından küçük genç erkeklerin yüzde 80'inin Arap kökenli ve siyahîlerden, yüzde 16'sının beyaz Fransızlardan oluştuğu bildirildi. 

Fransa'nın genelinde, Arap kökenli ve siyahîlerin, toplumun diğer kesimlerine göre 20 kat daha fazla güvenlik kontrolünden geçirildiği kaydedildi.

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Fransa Polisi Etnik Ayrımcılık YapıyorFransaPolis
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