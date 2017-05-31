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Fransa'ya OHAL eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'yı ülkede devam eden OHAL'i suiistimal etmekle suçladı. Örgüt, Fransız yetkililerin terörle mücadele gerekçesiyle özgürlükleri kısıtladığına dikkat çekti

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Fransa'ya OHAL eleştirisi

Uluslararası Af Örgütü, Fransa'yı bir buçuk yıldır devam eden Olağanüstü Hal'i (OHAL) kötüye kullandığı gerekçesiyle eleştirdi. Örgütün Avrupa sorumlusu Marco Perolini, Fransız makamlarının terör ile mücadele bahanesiyle toplanma özgürlüğünü kısıtladığını söyledi.

Perolini, "Fransa halkını terör tehdidinden korumak amacıyla çıkarılan OHAL yasaları barışçıl protesto hakkını sınırlandırmada kullanılıyor” dedi. 13 Kasım 2015'teki Paris saldırılarının ardından ilan edilen Fransa'daki OHAL uygulaması art arda uzatılmıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son olarak geçen hafta uygulamanın 1 Kasım'a kadar daha üç ay uzatılacağını açıkladı.  OHAL yasaları, resmi makamlara kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle kitlesel gösterileri yasaklama yetkisi veriyor.

Uluslararası Af Örgütü, mayıs ayına kadar kamusal alandaki 155 gösterinin yasaklandığını, 574 kişiye de tartışmalı istihdam yasası reformunun protesto edildiği gösteriye katılma izni verilmediğini açıkladı. Fransa'da geçen yaz aylarında düzenlenen protesto gösterilerinde şiddet olayları yaşanmıştı. İnsan hakları örgütleri Fransız polisini gösterilerde orantısız güç kullanmakla suçluyor. Af Örgütü'nün raporunda da “kamu düzenini bozmadıkları görülen göstericilere polisin cop, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği” belirtildi. DIŞ HABERLER

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Fransaya OHAL Eleştirisi
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