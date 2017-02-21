Fransa’da İngiltere’siz AB zirvesi

AB’nin temellerinden birini oluşturan Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun kurulduğu Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümünün hazırlıkları için 6 Mart’ta, Paris yakınlarındaki tarihi Versay Şatosu'nda zirve düzenlenecek.

Zirve açıklamasını resmi ziyaret için İspanya’da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yaptı. “İtalya, İspanya ve Almanya’nın liderlerini 6 Mart’ta Roma Anlaşması'nın 60. yıl dönümü hazırlıkları için Versay Şatosu'nda ağırlayacağım” diyen Hollande, söz konusu zirvede İngiltere’nin üyelikten çıkmasının ardından AB’nin geleceğinin nasıl olacağı ve yapılması planlanan reformların masaya yatırılacağını belirtti.

Bu zirvede hep birlikte AB’nin geleceği için neler yapılabileceğini gözden geçireceklerini kaydeden Hollande, “Bu dört ülke AB’nin nasıl olması gerektiğine tek başına karar vermeyecek. Bizim anlayışımız bu değil ancak bu dört ülke AB’nin en önemli üyeleri. Diğerleri ile birlikte neler yapmak istediğimizi bakıp görmek de bizim hakkımız” ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinde giderek artan radikal ve popülist eğilimleri eleştiren Hollande, “Aşırı milliyetçiler sadece Avrupa’yı değil temsil ettikleri ulusların çıkarlarını da tehdit ediyor. Onlar üyelikten çıkmayı savunuyor, bunun sonucu daha az ticaret olacak ve işsizlik daha fazla artarken özgürlükler ve büyüme sıkıntıya uğrayacak” diye konuştu.

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