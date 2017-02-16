Fransa’da tepkiler dinmiyor

Paris’in kuzey banliyölerinden Aulnay-sous-Bois’da polisin kimlik kontrolü sırasında bir kişiye cinsel saldırıda bulunması, kentte şiddetli protestolara neden oldu. Dün akşam da Paris’in Barbes bölgesinde düzenlenen gösterilerde polisle göstericiler arasında çatışma çıktı. Gösteriler özellikle, Paris ve Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine ve Val-de-Marne banliyölerinde yoğunlaştı. Protestolarda yaşanan olaylara ilişkin gözaltıların yapıldığı diğer yerler ise Val-d’Oise, Deuil-la-Barre ve Elancourt bölgeleri oldu. İçişleri Bakanlığı resmi verilerine göre, önceki gün itibarıyla, 4 Şubat’tan bu yana ülke genelinde çıkan gösterilerde toplam 245 kişi sorgulanırken, sorgulananların 236’sı “kamu düzenini bozmak”, “güvenlik güçlerine mukavemet ve saldırı” ve “kamu malına ve özel mülkiyete zarar vermek” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasından 48 kişi mahkemeye sevk edilirken, 14’ü çıkarıldıkları mahkemelerce bir yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı. Gösteriler, polisin 2 Şubat’taki kimlik kontrolü sırasında Theo isimli 22 yaşındaki gencin Paris’in banliyölerinden Aulnay-sous-Bois’da yaşadığı cinsel saldırı sonrası başlamıştı. DIŞ HABERLER