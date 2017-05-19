Fransa’nın gizli Le Pen planı

Fransa’da yayın yapan L’Obs dergisi, Yürüyüş hareketinin 39 yaşındaki lideri Emmanuel Macron’un kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde aralarında bakanlarında olduğu küçük bir grubun kendisini ‘en kötü ihtimale’ hazırladığını yazdı.



Buna göre, Elysée Sarayı’nın yeni sahibi aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen olsaydı uygulanacak bir plan hazırlandı. Haberde, yazıya dökülmeyen ve özel bir isim verilmeyen bu planın ‘Fransa cumhuriyetini korumak’ amacıyla hazırlandığı kaydedildi.



Derginin adını gizli tuttuğu bir kaynağa dayandırdığı haberinde, kaynağın, “Bu plan çok aşamalı bir roket gibiydi. Felsefesi ve mutlak gerekliliği barışı korumak, aynı zamanda anayasal kurallara saygı göstermekti” sözleri aktarıldı. Le Pen’in seçilmesi halinde ülkede yaşanabilecek ciddi sivil kargaşayı önlemeyi hedefleyen plan, parlamentoyu acil olarak toplayarak siyasi durumu ‘dondurmayı’ ve görevden ayrılacak başbakanın koltuğunda kalmasını sağlamayı da içeriyordu.



Plana göre, parlamento seçimlerden dört gün sonra, 11 Mayıs’ta acil olarak toplanacak ve en azından 11-18 Haziran’da yapılacak genel seçimlere kadar, François Hollade’ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki sosyalist başbakan Bernard Cazeneuve görevine devam edecekti. DIŞ HABERLER