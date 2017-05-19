Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fransa’nın gizli Le Pen planı

Fransa medyası, Yürüyüş hareketi lideri Macron’un zaferle çıktığı cumhurbaşkanlığı seçimlerini aşırı sağcı Le Pen’in kazanma ihtimaline karşılık gizli bir plan hazırlandığını ortaya çıkardı

Bu haber kez okundu.

Fransa’nın gizli Le Pen planı
Fransa’da yayın yapan L’Obs dergisi, Yürüyüş hareketinin 39 yaşındaki lideri Emmanuel Macron’un kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde aralarında bakanlarında olduğu küçük bir grubun kendisini ‘en kötü ihtimale’ hazırladığını yazdı.

Buna göre, Elysée Sarayı’nın yeni sahibi aşırı sağcı Ulusal Cephe’nin cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen olsaydı uygulanacak bir plan hazırlandı. Haberde, yazıya dökülmeyen ve özel bir isim verilmeyen bu planın ‘Fransa cumhuriyetini korumak’ amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

Derginin adını gizli tuttuğu bir kaynağa dayandırdığı haberinde, kaynağın, “Bu plan çok aşamalı bir roket gibiydi. Felsefesi ve mutlak gerekliliği barışı korumak, aynı zamanda anayasal kurallara saygı göstermekti” sözleri aktarıldı. Le Pen’in seçilmesi halinde ülkede yaşanabilecek ciddi sivil kargaşayı önlemeyi hedefleyen plan, parlamentoyu acil olarak toplayarak siyasi durumu ‘dondurmayı’ ve görevden ayrılacak başbakanın koltuğunda kalmasını sağlamayı da içeriyordu.

Plana göre, parlamento seçimlerden dört gün sonra, 11 Mayıs’ta acil olarak toplanacak ve en azından 11-18 Haziran’da yapılacak genel seçimlere kadar, François Hollade’ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki sosyalist başbakan Bernard Cazeneuve görevine devam edecekti. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Fransa’nın Gizli Le Pen Planı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100