Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Fransız bakan istifa etti

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Le Roux, lise çağındaki iki kızını danışman olarak çalıştırarak yolsuzluk yaptığı iddiaları üzerine istifa etti

Bu haber kez okundu.

Fransız bakan istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın ofisinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koltuğuna Matthias Fekl oturacak. Bakan Le Roux’nun, 2009-2016 yıllarında 15 ve 16 yaşındaki iki kızını, tatiller ve hafta sonu dönemlerinde çalıştırmak üzere danışman statüsünde işe aldığı belirtilmişti. Bu işler karşılığında Le Roux’un çocuklarına toplamda 55 bin euro ödendiği iddia edilmişti. Le Roux’nun iki kızının da bahsedilen dönemde lise çağında olduğu, iş sözleşmelerinin Fransa meclisinin hukuki danışmanlarının yardımıyla hazırlandığı ve çocukların aynı dönemde başka bir kurumda staj da yaptığı aktarıldı. DIŞ HABERLER

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Fransız Bakan Istifa Etti
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100