Fransız bakan istifa etti

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ın ofisinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koltuğuna Matthias Fekl oturacak. Bakan Le Roux’nun, 2009-2016 yıllarında 15 ve 16 yaşındaki iki kızını, tatiller ve hafta sonu dönemlerinde çalıştırmak üzere danışman statüsünde işe aldığı belirtilmişti. Bu işler karşılığında Le Roux’un çocuklarına toplamda 55 bin euro ödendiği iddia edilmişti. Le Roux’nun iki kızının da bahsedilen dönemde lise çağında olduğu, iş sözleşmelerinin Fransa meclisinin hukuki danışmanlarının yardımıyla hazırlandığı ve çocukların aynı dönemde başka bir kurumda staj da yaptığı aktarıldı. DIŞ HABERLER