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Fransızlar Hollande'ı sevmedi

Fransız seçmenlerin yüzde 70'i, görev süresi sona yaklaşan Cumhurbaşkanı François Hollande'ın "kötü bir cumhurbaşkanı" olduğunu düşünüyor

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Fransızlar Hollande'ı sevmedi
Fransız seçmenlere beş yıllık görev süresi bu yıl dolacak olan ve ikinci kez cumhurbaşkanlığı yarışına katılmayı tercih etmeyen François  Hollande'la ilgili düşüncelerini sordu.  Binden fazla seçmenle hangi partiye destek verdiği de göz önünde bulundurularak yapılan araştırmada, Fransız seçmenlerin yüzde 70'inin Hollande'ı "kötü bir cumhurbaşkanı" olarak nitelediği ortaya çıktı. Sosyalist Partili Hollande'a en büyük destek yüzde 43 olumlu görüşle partililerinden gelirken, seçmenlerin genelinde ise Hollande'ın en çok terörizmle mücadele konusundaki politikalarının yüzde 54 ile beğenildiği ortaya çıktı. Dönemi boyunca terör eylemleri dışında, iş yasası protestoları ile de sorunlar yaşayan Hollande'ın ekonomi ve sosyal politikaları da yüzde 83 ile olumsuz bulundu.  Hollande, kamuoyu desteğinin az olması dolayısıyla cumhurbaşkanlığı için aday olmamış, hükümetinin başbakanı Manuel Valls ise Sosyalist Partinin ön seçiminde elenerek, parti adayı olma başarısını gösterememişti. DIŞ HABERLER

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Fransızlar Hollandeı Sevmedi
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