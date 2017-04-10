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G7'de kritik Suriye buluşması

İtalya’da, G7 dışişleri bakanları, Suriye krizini görüşmek için bugün özel bir oturum düzenliyorlar. Oturuma Türkiye’nin yanı sıra, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar'ın dışişleri bakanları da katılıyor

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G7'de kritik Suriye buluşması

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada ve İtalya'nın oluşturduğu G7'nin dışişleri bakanları dün  İtalya'nın Lucca kentinde bir araya geldiler.  İki günlük toplantının başlıca konusunun Suriye krizi olduğu söylendi. 

Bu özel oturuma Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve Katar'ın dışişleri bakanları katılacak. İtalya'daki G7 dışişleri bakanları toplantısında Irak ve Suriye topraklarından IŞİD'in temizlenmesi için neler yapılabileceği görüşülecek.

Buluşmada ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapacağı görüşme öncesinde ortak çizgi saptanmasına çalışılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, G7 buluşmasından sonra Moskova'ya gidecek.

ABD'nin Suriye ordusuna ait bir üssü bombalaması Rusya'nın tepkisine eden olmuştu. Rusya hava saldırısını "saldırganlık" ve "devletler hukukunun ihlali" olarak değerlendirmişti.

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