Gazze'de ilaç sıkıntısı

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'deki sağlık sektöründe yaşanan sıkıntılara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle temel ilaçlarda yüzde 35 azalma olduğunu" ifade etti. Bu ilaçların içinde büyük oranda kanser ilaçlarının azaldığını aktaran Kudra, elektrik ve yakıt krizi sebebiyle de hastanelerdeki çalışmaların giderek zorlaştığını belirtti.



Kudra, Gazze Şeridi'ndeki hastaların tedavi haklarına yapılan bu "korsanlığa" karşı ulusal ve uluslararası ciddi bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her taraftan Gazze Şeridi'nde krizin oluşması için pusuya yatanlara karşı sağlık hizmetlerinin güven ve istikrarı garanti altına alınmalıdır." ifadelerini kullandı. Filistinli gruplar, milletvekilleri ve halktan destek isteyen Kudra, yerel, bölgesel ve uluslararası tüm ilgili kuruluşları da Gazze Şeridi'ndeki hastaların ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarının acil giderilmesi için harekete geçmeye çağırdı. AA