Gazze’de casusluk gösterisi

Gazze'nin batısındaki Ensar Cezaevi önünde toplanan onlarca kişi, hükümet yetkililerinden “İsrail yararına casusluk yapanlara kısas uygulanmasını” istedi.

Gazze'deki Medya Ekipleri Birliği adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla düzenlenen gösteride, “Yetkililerden, casuslar hakkında yasal kararlar almasını istiyoruz” ve “Güven içinde yaşamak için casuslara kısas uygulanmasında acele edilmeli” yazılı dövizler taşındı.

Gösteriye 16 yerel radyodan temsilciler katıldı. Kenan Gençlik Medya Direktörü Fadiya Uleyva, "Filistin halkının hayatlarının korunması için ajanlara kısas uygulanması talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz." dedi.

İsrail için casusluk yapanlara seslenen Uleyva, "Hem kendi hem de başkalarının hayatlarını korumaları için İçişleri Bakanlığının kendilerine sunduğu af fırsatını iyi değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı İsrail lehine casusluk yapanlara af için bir haftalık süre tanındığını duyurmuştu.

Bakanlığın söz konusu adımı, 24 Mart'ta Gazze Şeridi'nde gerçekleşen Mazin Fukaha suikastından sonra atmış olması dikkati çekiyor.

AA